الحجاج يؤدون رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

يواصل حجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات الثلاث، في أول أيام التشريق اليوم 11 من ذي الحجة، الموافق لثاني أيام عيد الأضحى.

كما يعود الحاج في هذا اليوم إلى منى، ويترتب عليه فعل أمرين، رمي الجمرات الثلاث، ويبدأ وقت الرمي من بعد زوال الشمس. فيبدأ الحاجّ برمي جمرة العقبة الصغرى بسبع حصيات. ثم الوسطى بسبع حصياتٍ، ثم الكبرى بسبع حصياتٍ كذلك، والمبيت بمِنى.

في حين، يؤدي الحجاج رمي الجمرات بمنى، وهذا الرمى له أيام محددة. فيبدأ في يوم عيد الأضحى برمي 7 حصيات في جمرة العقبة الكبرى فقط. ثم يواصل الحجاج رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة- الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة.