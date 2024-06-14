الحجاج يجتمعون في مشعر منى.. انطلاق مراسم الحج في مكة

تجمع أكثر من 1.5 مليون حاج من جميع أنحاء العالم في مكة وما حولها لأداء فريضة الحج. ولا يزال العدد يتزايد مع انضمام المزيد من الحجاج من داخل المملكة العربية السعودية.

وتوقعت السلطات السعودية أن يتجاوز عدد الحجاج هذا العام مليوني حاج، وفقا للأسوشيتد برس.

وأعلنت السلطات الفلسطينية أن 4200 حاج من الضفة الغربية المحتلة وصلوا إلى مكة لأداء فريضة الحج.

وقالت السلطات السعودية إن 1000 آخرين من عائلات الفلسطينيين الذين قتلوا أو جرحوا في الحرب في غزة. وصلوا أيضا لأداء فريضة الحج بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان.

وكان المدعوون البالغ عددهم 1000 شخص خارج غزة بالفعل، معظمهم في مصر، قبل إغلاق معبر رفح.