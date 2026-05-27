الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى بأول أيام عيد الأضحى

بدأ الحجاج صباح اليوم الأربعاء، برمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكة المكرمة، في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطات مناسك الحج لموسم 1447هـ/2026م، الذي شهد مشاركة أكثر من 1.7 مليون حاج.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، توجه المصلون إلى وادي منى لرمي سبع حصوات على مجسم يجسد غواية الشيطان. وبعد الانتهاء، يتحلل الحاج من إحرامه عبر حلق شعر رأسه أو قصّه، ثم يرتدي ملابسه العادية.

يشار أن ورمي الجمرات، وفق مناسك الحج، هو تذكير بعداوة الشيطان، الذي اعترض نبي الله إبراهيم عليه السلام. في هذه الأماكن، فيعرفون بذلك عداوته ويحذرون منه.

