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قناة النهار

الحجاج يواصلون رمي الجمرات ويقدمون تهاني العيد

بقلم قناة النهار
الحجاج يواصلون رمي الجمرات ويقدمون تهاني العيد
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الحجاج يواصلون رمي الجمرات ويقدمون تهاني العيد

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