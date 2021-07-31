الحجار.. الأعطاب لم تؤثر على إنتاج الأكسجين

أعلنت المديرية العامة لسيدار الحجار، أن التوقف الذي أصاب الوحدات الإنتاجية بسبب الأعطاب لم تؤثر على إنتاج الأكسجين الموجهة للمستشفيات. وأوضحت أن المنشآت التابعة لمراكز التوتر العالي 60 كيلو فولط التي تمول الوحدات الإنتاجية،بالكهرباء تعرضت للأعطاب يومي 28 و29 جويلية.

وأكدت المديرية العامة، أن الأولوية القصوى في الانتاج تعود للأكسجين على حساب انتاج الحديد. وقامت مؤسسة سونلغاز من توفير بعض المنشآت المشابهة لها من ولايات سكيكدة وتيزي وزو وسطيف والتي وصلت عبر مراحل للمركب.

وعملت فرق من تقنيين سيدار الحجار وسونلغاز 24سا/24 سا لتعويض المنشآت التي تعطلت. الأمر الذي سمح بإعادة تصليح الحولات الكهربائية لوحدة انتاج الأكسجين مساء الجمعة وعوجتها للإنتاج.

ورغم العطب –يضيف البيان- واصلت وحدة الاكسجين إمداداتها يم الخميس الماضي بإرسالها 12 ألف لتر من الأكسجين للمستشفيات. حيث بلغت الكمية الاجمالية التي وفرتها سيدار الحجار الى حد الآن ما يقارب 110 ألف لتر من المادة.