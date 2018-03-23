الحجامة.. علاج متداول رغم تطور الطب

الحجامة هي طريقة أخذت من السنة النبوية الشريفة، وقد استخدمها العرب منذ القدم من أيام الفراعنة، وحثنا عليها الرسول عليه السلام،

وتستخدم الحجامة إلى يومنا هذا لما فيها من فوائد صحية ووقائية للجسم من جميع الأمراض ومعالجة المشاكل النفسية والجسدية أيضا،

والحجامة هي عمليّة علاجية يتم من خلالها استعمال الكاسات الزجاجية التي تقوم بمص الدم الفاسد وغير المفيد للجسم،

والدم الذي يخرج هو كريات الدم الحمراء الهرمة والشوائب الدموية الموجودة في دم الإنسان، كما أثبت العلم الحديث أهمية الحجامة،

ونصح باستخدامها لما فيها من فوائد، وسنتحدّث في هذا المقال عن أبرز فوائد الحجامة.