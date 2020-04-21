الحجر الصحي تسبب في تجميد عملية تصحيح أوراق  المسابقة المهنية

كشف مصدر رسمي من وزارة التربية الوطنية، أن عملية تصحيح أوراق امتحانات مسابقة الترقية المهنية قد تم تجميدها بسبب الحجر الصحي وسيتم مباشرتها مباشرة بعد رفعه.

وكشف المصدر في تصريح خص به “النهار أون لاين” أن النتائج سيتم الاعلان عنها بمجرد الإنتهاء من عملية التصحيح التي سيتكفل بها عدد معتبر من الأساتذة.

هذا وأعلنت وزارة التربية الوطنية، عن فتح التسجيلات للترقية إلى الرتب الأعلى وفتح مناصب لترقية 45 ألف مترشح عن طريق الامتحانات المهنية، وفي الأطوار التعليمية الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي،.

وهذا في إطار التكفل بترقية الأساتذة إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في المراحل التعليمية الثلاثة بتخصيص 45 ألف منصب ترقية للأساتذة، وبعنوان السنة المالية 2019 منها 2323 عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل والبقية عن طريق المشاركة في المسابقة، حيث تم فتح باب الترقية للدورة الثانية للترقية عن طريق الامتحانات المهنية.