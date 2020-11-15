الحجر في 32 ولاية.. وغلق المقاهي والمطاعم قبل الثالثة زوالا

الوزارة الأولى تعلن عن سلسلة إجراءات جديدة لمواجهة انتشار “كورونا”

قررت الوزارة الأولى إدراج ولايات إضافية جديدة ضمن قائمة الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي، ليصبح عددها الإجمالي 32 ولاية.

وحسب بيان للوزارة الأولى أصدرته، مساء أمس، فإن القرار اتخذه الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، عقب مشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة “كورونا”، وتمّ في إطار سلسلة من الترتيبات الإضافية لتدعيم تدابير الوقاية والحماية.

وأوضح البيان بأن تدابير الحجز الجزئي الـمنزلي سيُشرع، بداية من يوم غد الثلاثاء، في تطبيقها لمدة 15 يوما، من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الـموالي، وذلك على مستوى 32 ولاية.

ويتعلق الأمر حسب بيان الوزارة الأولى في الولايات التالية: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، ڤالمة، عنابة، قسنطينة، الـمدية، الـمسيلة، ورڤلة، وهران، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة وعين تيموشنت.

واستثنى قرار الوزارة الأولى 16 ولاية من تدابير الحجر المنزلي الجزئي، وهي ولايات الشلف، بشار، تمنراست، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، البيّض، الطارف، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية وغليزان.

غير أن البيان أكد بأنه يمكن للولّاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية في كل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانا، أو حيّا أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى.

وفي شق آخر، قررت مصالح الوزارة الأولى غلق أسواق بيع الـمركبات الـمستعملة على مستوى كامل التراب الوطني، إلى جانب غلق القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية وأماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ ودور الشباب والمراكز الثقافية.

ونصّ قرار الوزارة الأولى، بأن إجراء الغلق سيُطبّق على الولايات الإثنين والثلاثين المعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي الجزئي.

وحددت الوزارة الأولى أوقاتا للنشاط التجاري الذي تمارسه بعض المتاجر، حيث تقرر أن تتوقف بداية من الساعة الثالثة زوالا، كل الأنشطة الخاصة بتجارة الأجهزة الكهرومنزلية وتجارة الأدوات المنزلية و”الديكورات”، تجارة الـمفروشات وأقمشة الـتأثيث، تجارة اللوازم الرياضية، تجارة الألعاب واللعب، أماكن تمركز الأنشطة التجارية، قاعات الحلاقة للرجال والنساء، تجارة المرطبات والحلويات، إلى جانب المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع.