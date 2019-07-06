الحجز على قطع أرضية لكونيناف وحداد وتعيين حارس قضائي لبعض المشاريع بجيجل

قررت اللجنة الوزارية التي أشرفت على المعاينة الميدانية للمرملة المتواجدة بوادي الزهور بلدية الميلية بجيجل، وقف الإستغلال تحفظيا للمرملة.

وعلم موقع “النهار أونلاين” من مصادر مطلعة، أنه تقرر بعد الزيارة الميدانية، للمرملة والمستغلة منذ سنوات من طرف مقاولات خاصة

ينحدر أصحابها من ولايات مجاورة، بعد حصولهم على رخص الاستغلال المسلمة من قبل بعض المصالح المركزية التابعة لوزارة الصناعة والمناجم

في عهد عبد السلام بوشوارب، حيث تقرر توقيف عملية الإستغلال بصفة تحفظية، وفق ما كشفته ذات المصادر ل “النهار أونلاين”

أين جاء قرار التوقيف التحفظي لعملية الإستغلال أو الغلق المؤقت، نتيجة التقرير الذي رفعته اللجنة الوزارية، التي قامت بالمعاينة الميدانية

حيث تم تسجيل بعض التجاوزات ومخالفة بنود قرار الإستغلال، خاصة ما تعلق بالمساحة المحددة للإستغلال من قبل الدولة.

كما تم الشروع أيضا وفق مصادر “النهار أنلاين” في اتخاذ إجراءات تتعلق بالحجز على قطع أرضية،قدرت مساحتها الإجمالية بقرابة 60هكتار

على مستوى بعض بلديات الولاية، مُنحت في وقت سابق لرجلي الأعمال حداد وكونيناف، في إطار عقود الإمتياز.

وتم مباشرة حسب ذات المصادر الإجراءات لتعيين حارس قضائي، لمتابعة أشغال مشروع إنجاز مصنع تحويل الزيوت،

الذي يتربع على مساحة إجمالية بـ 16 هكتار، في قرية بازول بقيمة مالية تفوق 250 مليون دولار، ويوظف 200 عامل.