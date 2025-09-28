الحجم الساعي الأسبوعي للأستاذ الباحث.. عمارنة يعقد اجتماعا هاما بوزارة التعليم العالي

وطمأنت الاتحادية على لسان أمينها العام البروفيسور مسعود عمارنة، جميع الاساتذة بأنها ستحمل بعض الملاحظات اللازمة لتصويب مضمون المراسلة رقم 190/م ع ت ت/ 2025 المؤرخة في 18 سبتمبر 2025. المتعلقة بالحجم الساعي الأسبوعي للأستاذ الباحث قيد النقاش. والتي لن تحيد عن ما هو منصوص عليه.

كما نوّهت الاتحادية بتأكيدها وحرصها على عدم المساس بالحجم الساعي الأسبوعي للاستاذ الباحث المنصوص عليه. لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 24 - 103 المؤرخ في 13 مارس 2024 المتضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث.