الحج.. ارتفاع حصة الجزائر إلى 46 ألف وارد !

من المنتظر، أن ترتفع حصة الجزائر في عدد الحجاج إلى 46 ألف حاج، وهذا حسب ما سيرد عليه الجانب السعودي، بعد طلب الجزائر لرفع الحصة.

وأوضح، المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أحمد سليماني، في تصريح للصحافة، أن الجزائر تقدمت رسميا. عن طريق وزير الشؤون الدينية إلى السلطات السعودية. وهذا لتمكين الجزائر من حصتها الموازية والمقابلة لعدد سكانها بعد عملية تحيينه.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الجزائر طلبت من السعودية رفع الحصة إلى 46 ألف حاج. بما يتماشى مع التعداد السكاني بعد تحيينه.