الحج: تمديد آجال الإجراءات الإدارية ودفع التكاليف

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم السبت، عن تمديد الآجال الخاصة بالإجراءات الإدارية والصحية. كما أشار بيان الديوان إلى أن القرار يمس أيضا عملية دفع تكلفة الحج.

وذكر، البيان ذاته، أن الآجال تم تمديدها إلى غاية يوم الأربعاء 8 جوان الجاري. كما جاء القرار –حسب الديوان- بالتنسيق مع مختلف القطاعات المشاركة في تنظيم عملية الحج لهذا الموسم.

كما أصدرت الهيئة العامة السعودية للطيران المدني تعليمات جديدة إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات السعودية يشمل الطيران الخاص. بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توفرها للمسافرين القادمين بغرض أداء مناسك الحج لهذا العام .

وتنص الشروط الجديدة، على أن تلتزم جميع شركات الطيران الناقلة للمسافرين القادمين لغرض أداء مناسك الحج لعام 1443هـ بجملة من الإجراءات اتجاه الحجاج الميامين. والتي تتمثل في أن يكون المسافر أقل من 65 عاما. وأن يستكمل التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات (كوفيد-19) المعتمدة في وزارة الصحة السعودية.

كما يشترط أن يقدم الحاج نتيجة فحص سلبي “بي سي آر” لفيروس كورونا. لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى السعودية.

وأكدت الهيئة أن عدم الالتزام بالإجراءات التي تصدرها يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية. وسيتم إتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك.

كما تم مساء الأربعاء إتمام الإجراءات المتعلقة بنقل الأدوية الخاصة بالحجاج والتي تم شحنها جوا للبقاع المقدسة. كما سلم المدير العام للديوان الوطني، أحمد سليماني أولى تأشيرات أعضاء البعثة الوطنية للحج. ويتعلق الامر بكل من للدكتور خليل رضا حاج معطي ممثل وزارةالصحة ورئيس المكتب الطبي لـ مكتب شؤون حجاج الجزائر لموسم حج هذه السنة.

وحسب ذات الديوان سلمت كل الوثائق المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية، وسيسافر رفقة صيدلي البعثة خلال الساعات المقبلة إلى البقاع المقدسة. لاستكمال الإجراءات الخاصة بإستخراج الأدوية من مطار الملك عبدالعزيز بجدة وتوزيعها وتخزينها بالتنسيق مع ممثلي الديوان بالبقاع المقدسة.