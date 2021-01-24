الحج والعمرة.. أغلب الوكالات السياحية استرجعت حقوقها

الوطني
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الحج والعمرة.. أغلب الوكالات السياحية استرجعت حقوقها
بقلم أسماء.ع

كشف الديوان الوطني للحج والعمرة أن أغلب الوكالات السياحية المرخصة تمكنت من استرجاع حقوقها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأوضح الديوان أن هذا جرى عقب التنسيق مع الشركاء والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية ومختلف شركات الطيران الخاصة بالمعتمرين”.
وباشرت المصلحة، سلسلة اتصالات بمختلف الشركاء خارج الوطن وداخله، لضمان الاستعداد من أجل عودة رحلات العمرة بعد فتح المجال الجوي.
وأشار بيان الديوان، إلى أن الاستعدادات تكون بضرورة الالتزام التام بما سيتم إقراره من تدابير احترازية في إطار البروتوكول الصحي.


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