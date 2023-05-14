الحج والعمرة.. مطبوعات توعوية وتحسيسية لفائدة الحجاج والمعتمرين

أصدرت المديرية الفرعية للتوثيق والإعلام أعدادا جديدة لمجموعة من المطبوعات التوعوية والتحسيسية للحجاج والمعتمرين. حيث أكد الديوان حرصه من خلال المحتوى المبسط والشامل والإخراج الجذاب على تبليغ الرسائل المتعلقة بمناسك الحج والعمرة لعموم الحجاج والمعتمرين في مختلف الجوانب المتعلقة بأداء المناسك.

كما يتحصل كل حاج على نسخة من هذه المطبوعات عند وصوله إلى مطار الإقلاع قبيل مغادرته إلى البقاع المقدسة. في حين، تشمل المطبوعات دليل الحاج والمعتمر، “عربي.فرنسي.أمازيغي”، الدليل الصحي للحاج، أدعية الحاج والمعتمر. مطوية أخلاق الناسك، مطوية أعمال الحج “عربي-فرنسي”، مطوية النوازل، مطوية نصائح صحية للحجاج والمعتمرين.