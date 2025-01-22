الحج وتخفيف المناهج الدراسية على طاولة الحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة، خصص للاستماع إلى عرض حول تحضيرات موسم الحج 1446/2025. تم خلاله استعراض مختلف التدابير المتخذة لتوفير أفضل الشروط لأداء مناسك الحج خلال الموسم القادم.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تنفيذ مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بقطاع التربية. والهادف إلى ترقية المكانة الاجتماعية للمعلم ومنتسبي هذا القطاع التربوي الهام، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. حيث استعرضت الحكومة مختلف التدابير المقترحة لمراجعة المناهج الدراسية. بما يسمح بتطويرها و بتخفيف حجمها مع التأكيد على العلاقة التعاونية و التكاملية للقطاعين العام والخاص من أجل ضمان تعليم ذي جودة عالية. وفقا للنصوص التنظيمية ذات العلاقة، و بالتشاور مع مختلف أسلاك الأسرة التربوية وأولياء التلاميذ.

واستمعت الحكومة كذلك إلى عرض حول الاجراءات التنفيذية الخاصة بمشروع الفيلم السينمائي عن الأمير عبد القادر الذي أمر رئيس الجمهورية بالتعجيل بإطلاقه والرامي إلى إبراز الأبعاد العالمية والرمزية العالية لشخصية الأمير عبد القادر، من خلال نضاله ضد الاستعمار وجهوده لبناء الدولة الجزائرية الحديثة ومكانته العالمية.

ووقفت الحكومة أخيرا على مدى تقدم تنفيذ البرنامج المتضمن نشر الألياف البصرية عبر ربوع الوطن. وبرنامج السكنات الترقوية المدعمة في ولاية الجزائر. بالإضافة كذلك إلى التدابير المتخذة من أجل مواجهة انتشار مرض الحمى القلاعية.

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