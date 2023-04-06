الحج وعيد الفطر.. وزير النقل يسدي تعليمات هامة

ترأس وزير النقل، يوسف شرفة، اليوم الخميس، وبحضور إطارات من الإدارة المركزية، اجتماعا. عبر تقنية التحاضر عن بعد مع المدراء الولائيين.

كما أستهل شرفة الاجتماع بكلمة افتتاحية، تطرق فيها إلى التحديات التي تواجه قطاع النقل، ومختلف المواعيد الهامة المقبلة. حيث أسدى الوزير جملة من التعليمات.

وأمر الوزير بتوفير جميع الإمكانيات والتحضير بشكل محكم. لضمان تنقل المواطنين بكل أريحية خلال أيام عيد الفطر المقبل عبر مختلف وسائل النقل. ومتابعة نوعية الخدمات المقدمة على مستوى المطارات وجاهزية المرافق لاستقبال المواطنين وتوفير جميع شروط الراحة. ووضع ورقة طريق محكمة تحسبا لتحضيرات موسم الاصطياف وعلى مستوى جميع أنماط النقل البحري، البري والجوي.

كما أسدى يوسف شرفة، أوامر بالتحضير الجيد لموسم الحج 2023، من خلال توفير وسائل النقل بين الولايات لنقل الحجاج. والعمل بالتنسيق مع الوكالات السياحية لضمان السيرورة الحسنة لهذه العملية.

إضافة إلى السهر على جاهزية مختلف المحطات البرية عبر التراب الوطني، بتوفير شروط الراحة. وضمان أمن وسلامة المواطنين من خلال المراقبة التقنية الدورية للمركبات. واحترام نظام المناوبة بين السائقين خاصة على مستوى الخطوط الطويلة.

كما تم الاستماع إلى تدخلات بعض المدراء الولائيين حول وضعية القطاع والملفات الراهنة في مختلف ولايات اختصاصهم.

وذكر الوزير المدراء الولائيين، بأهمية هذا القطاع الإستراتيجي و الحيوي، ودوره في مرافقة مختلف المشاريع الهيكلية. التي تساهم في تنمية اقتصادية واجتماعية للبلاد، ما يستلزم التحلي بروح المسؤولية. و بذل كل الجهود والتفاني في العمل خدمة للقطاع و الوطن.