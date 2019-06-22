عاجل

“الحديد والإسمنت” لتحفيز تانزانيا على تجاوز الخضر!

الرياضة
  • -
  • 0
“الحديد والإسمنت” لتحفيز تانزانيا على تجاوز الخضر!
بقلم إسماعيل عشاش

تحصل لاعبوا منتخب تانزانيا على تحفيز من نوع خاص قبل دخولهم أجواء “الكان 2019” ومُلاقاة كل من مُحاربي الصحراء والسنيغال.

وكشفت أحد الشركات المحلية، بأنها خصصت لزملاء “سماتا” مُكافأة تتمثل في طن إسمنت وآخر من الحديد في حالة التأهل للنهائي.

وتُظهر هذه المُكافأة الفارق الرهيب في التحفيزات بين مُنافسينا و”الخضر” الذين يُحفزون بمبالغ خيالية وبالعملة الصعبة، من أجل التألق قاريا.

يُذكر بأن الأفناك سيدخلون أجواء المُنافسة، بداية من سهرة يوم غد الأحد، ومُلاقاة “كينيا” على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com