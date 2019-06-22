“الحديد والإسمنت” لتحفيز تانزانيا على تجاوز الخضر!

تحصل لاعبوا منتخب تانزانيا على تحفيز من نوع خاص قبل دخولهم أجواء “الكان 2019” ومُلاقاة كل من مُحاربي الصحراء والسنيغال.

وكشفت أحد الشركات المحلية، بأنها خصصت لزملاء “سماتا” مُكافأة تتمثل في طن إسمنت وآخر من الحديد في حالة التأهل للنهائي.

وتُظهر هذه المُكافأة الفارق الرهيب في التحفيزات بين مُنافسينا و”الخضر” الذين يُحفزون بمبالغ خيالية وبالعملة الصعبة، من أجل التألق قاريا.

يُذكر بأن الأفناك سيدخلون أجواء المُنافسة، بداية من سهرة يوم غد الأحد، ومُلاقاة “كينيا” على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.