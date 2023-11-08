الحديد والصلب محور تباحث علي عون والمدير العام للشركة الجزائرية القطرية للصلب

تباحث وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون مع سفير دولة قطر عبد العزيز بن علي أحمد نعمة رفقة المدير العام للشركة الجزائرية القطرية للصلب يوسف بن أحمد المهندي.

وحسب بيان الوزارة أشاد الطرفان خلال اللقاء بالعلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين خاصة في المجال الصناعي. حيث باشرت دولة قطر الاستثمار في العديد من المشاريع، ويعد مشروع مصنع بلارة بولاية جيجل ثمرة شراكة اقتصادية عربية -عربية ناجحة في ميدان تصنيع الحديد.

وأكد المدير العام للشركة الجزائرية القطرية للصلب يوسف بن أحمد المهندي أن المصنع يسير بشكل جيد. حيث بلغ عدد العاملين أكثر من 2600 عامل ويقوم حاليا بإنتاج أنواع جديدة من منتجات الحديد لتطوير صناعة الحديد والصلب.

ومن جهته أكد الوزير أن المشروع من شأنه توسيع دائرة الصادرات خارج المحروقات وأن دائرته الوزارية ستعمل جاهدة لتقديم جميع التسهيلات لتوسيع المشروع أكثر.