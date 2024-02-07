الحد من تذبذب أسعار السلع.. هذه أهم الإجراءات

دعا وزير التجارة و ترقية الصادرات الطيب زيتوني، المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال إلى العمل. من أجل تطوير التجارة الخارجية من خلال نسج شراكات “مثمرة” لترقية التبادل التجاري والاقتصادي خدمة لمصلحة البلاد.

وأكد الوزير، من ولاية عين الدفلى، أن رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات الاقتصادية “مدعوون إلى الانخراط بقوة في غرف التجارة. والصناعة والتواجد بفعالية في مجالس الأعمال المشتركة. حتى يكونوا قوة اقتراح حقيقية لتطوير التجارة الخارجية، ونسج شراكات مثمرة لترقية التبادل التجاري والاقتصادي البيني “.

وأضاف زيتوني أن قطاعه سيواصل العمل على مرافقة كل المتعاملين الاقتصاديين لتدعيم الإنتاج الوطني. وخفض فاتورة الاستيراد ضمن الإستراتيجية الوطنية لتأطير السوق والحد من تذبذب أسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع. وذلك عبر اتخاذ عدة الإجراءات. منها إعداد بطاقية وطنية مرقمنة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.

في حين، أشار في هذا الصدد إلى إعداد نصوص تنظيمية لـ”تسقيف هوامش الربح عند التوضيب والتوزيع بالجملة والتجزئة للمنتوجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع”. إضافة إلى “دراسة إمكانية إعفاء المواد الأولية ومدخلات الإنتاج من الحقوق الجمركية. والرسم على القيمة المضافة للمساهمة في حماية القدرة الشرائية”.

كما أكد زيتوني في إطار الإجراءات التي يتم اتخاذها لتأطير السوق على “إطلاق العملية الثانية من الإحصاء الاقتصادي للقدرات الإنتاجية الوطنية مع إشراك القطاعات الوزارية ذات الصلة”. وكذلك “عصرنة” المنظومة القانونية الخاصة بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش وتعزيز آليات محاربة كل الممارسات التجارية غير المشروعة. لاسيما المضاربة، بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية.