الحد من مخاطر الكوارث.. 60 خبيرا جزائريا تكونوا في اليابان

استفاد ما لا يقل عن 60 خبيرا جزائريا من تكوينات في اليابان، سيما في تسيير الكوارث الطبيعية. وذلك في إطار برنامج للتعاون بين الجزائر واليابان.

وأكد المندوب الوطني للأخطار الكبرى بوزارة الداخلية حميد عرفة، إن هؤلاء الخبراء تكونوا منذ 1990، من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وموزعين على مستوى المؤسسات والهيئات الوطنية مستغلين معارفهم المكتسبة خلال تكوينهم في اليابان، في مجال الحد من مخاطر الكوارث.

كما أشار المتحدث، إلى “أن هناك خارطة طريق تسير التعاون الجزائري الياباني بمجال التكوين والتعاون في تسيير المخاطر الكبرى”. و”ذلك في إطار مخطط عمل قصير ومتوسط المدى”.

في حين، أبرز عرفة، “التجربة الكبيرة” لليابان في تسيير والحد من مخاطر الكوارث. مؤكدا أن هذه اللقاءات “الدورية والمستمرة” ستسمح بتقاسم التجارب والخبرات بين الجانبين وتحيين المعارف في هذا المجال”. و”تقديم مخططات وخرائط طريق لتسيير المخاطر”.

ومن جانبه، أوضح مستشار سفارة اليابان بالجزائر، هيروكي ايشيدا، ان هذا الملتقى يشكل “فرصة لتبادل الخبرات والتحديات”. “في مجال تجسيد الإجراءات التطبيقية للحد من المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية”. مشيرا إلى أن “الوكالة اليابانية للتعاون الدولي” تأمل كذلك في تقاسم مهاراتها”. و”تصور تعاون يعتمد على مقومات اليابان وتعميق اكبر للتعاون بين بلدينا”.

وفي هذا السياق نوه ايشيدا, بالتعاون الجزائري- الياباني, مؤكدا “على ان هذا التعاون مستمر منذ قرن ونصف”. و”الذي تنوع عبر آليات مختلفة في مجالات عدة”. على غرار “الصيد البحري و البيئي و الوقاية من الكوارث الطبيعية و مجال الطاقات المتجددة”.