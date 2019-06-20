الحرائق تأتي على أزيد من 20 ألف هكتار في المساحات الغابية بسيدي بلعباس

سجلت محافظة الغابات بولاية سيدي بلعباس إتلاف 20.32 هكتارا من المساحات الغابية بفعل الحرائق، وذلك منذ بداية شهر جوان الجاري.

وأوضح بيان لمحافظة الغابات، أنه منذ إنطلاق حملة مكافحة حرائق الغابات في الفاتح من جوان الجاري تم تسجيل أربعة حرائق للغابات

على مستوى مناطق جنوب الولاية لاسيما بدائرة مرين ما تسبب في إتلاف هذه المساحة الغابية الهامة.

وأضافت أن من بين الحرائق المسجلة حريق بغابة الدول الزقلة ببلدية وادي توريرة، حيث أتت النيران على مساحة 16 هكتار منها 80 بالمائة

من الصنوبر الحلبي، بالإضافة إلى حريق نشب بغابة الدولة بلدية الضاية، حيث تم تسجيل إتلاف 4 هكتارات فضلا عن تسجيل حريقين ببلدية تفاسور بغابة الدولة والمكان المسمى بلدغم.

وبالمقارنة مع السنة الماضية، هناك إرتفاع في المساحة المحروقة خلال نفس الفترة، يضيف المصدر ذاته.