الحرائق تأتي على 1278 هكتار من الغطاء النباتي في يوم!

عرف الغطاء النباتي بمختلف أنواعه، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، نشوب 92 حريقا مسّ الغابات والأدغال والأحراش وعدة محاصيل زراعية.

وأكدت مصالح الحماية المدنية في بيانها بأنها أحصت 92 حريقا مسّ مختلف الغطاء النباتي، أين سجّلت 59 حريقا في الغابات، 9 حرائق في الأدغال، 16 حريقا مسّ الأحراش والحشائش و 8 حرائق أتت على محاصيل زراعية مختلفة.

وقد نجم عن هذه الحرائق خسارة 1278 هكتار من الغطاء النباتي، موزعة على 396 هكتار من الغابات، 90 هكتارا من الأدغال و 792 هكتار من الحشائش.

بالإضافة إلى خسارة 6350 حزمة تبن و 2903 شجرة مثمرة محروقة و 1659 نخلة.