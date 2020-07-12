الحرائق تأتي على 238 هكتار من الغطاء النباتي في ظرف 24 ساعة

عرف الغطاء النباتي بمختلف أنواعه، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، نشوب 29 حريقا مسّ الغابات والأدغال والأحراش وعدة محاصيل زراعية.

وأكدت مصالح الحماية المدنية في بيانها بأنها سجلت 29 حريقا مسّ مختلف الغطاء النباتي، أين سجّل 11 حريق غابة، حريق واحد في الأدغال، 9 حرائق مسّت الأحراش و 8 حرائق أتت على محاصيل زراعية مختلفة.

وقد نجم عن هذه الحرائق خسائر هامة تمثلت في 75 هكتار من الغابات، 6 هكتارات من الأدغال و112 هكتار من الحشائش.

بالإضافة إلى خسارة 45 هكتارا من القمح، 1300 حزمة تبن، 1090 شجرة مثمرة و106 نخلة، في حين، سمح التدخل السريع لوحدات الحماية بإخماد هذه الحرائق والحيلولة دون خسارة مئات الهكتارات من الغطاء النباتي.