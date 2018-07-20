الحرائق تأتي على 300 هكتار من الأشجار بباتنة

تمكن، أعوان الحماية المدنية بولاية باتنة، مساء الأمس الخميس، من الإخماد الكلي للحريق

الذي وقع بغابة الدولة –جبل بوعريف- الذي شب منذ الإثنين الماضي.

وسجلت حسب بيان لمصالح الحماية المدنية، خسائر مادية قدرت بـ 300 هكتار من أصل 17000.

وساعدت العوامل الطبيعية في إخماد النيران بفعل إنخفاض الملحوظ في درجات حرارة الجو وتساقط بعض الأمطار على المنطقة.

والتي كانت بمثابة عوامل طبيعية مساعدة في تبريد ما تبقى من جمرات بعد أن تمت السيطرة على الحريق المهول والحد من انتشاره.

وبقت فرق الحماية مرابطة بالغابة من أجل الحراسة الأمنية والمراقبة حتى التأكد نهائيا من عدم معاودة نشوبها من جديد.

في إنتظار تعليمات وأوامر جديدة، وكذا ترقب الإعلان النهائي عن نهاية العملية في الوقت المناسب.