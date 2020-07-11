الحرائق تأتي على 487 هكتار من الغطاء النباتي في ظرف يومين

عرف الغطاء النباتي بمختلف أنواعه، خلال اليومين الأخيرين، نشوب 77 حريقا مسّ الغابات والأدغال والأحراش وعدة محاصيل زراعية.

وأكدت مصالح الحماية المدنية في بيانها بأنها سجلت 77 حريقا مسّ مختلف الغطاء النباتي، أين سجّل 20 حريق غابة، 16 حريقا في الأدغال، 32 حريقا مسّ الأحراش و 9 حرائق أتت على محاصيل زراعية.

وقد نجم عن هذه الحرائق خسائر هامة تمثلت في 153 هكتار من الغابات، 106 هكتار من الأدغال و215 هكتار من الحشائش.

بالإضافة إلى خسارة 13 هكتارا من القمح، 2120 حزمة تبن، 1954 شجرة مثمرة و107 نخلة، في حين، سمح التدخل السريع لوحدات الحماية بإخماد هذه الحرائق والحيلولة دون خسارة مئات الهكتارات من الغطاء النباتي.