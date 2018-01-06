الحرائق تأتي على 90 ألف هكتار بغرب الأرجنتين

أكدت وسائل إعلام أرجنتينية، اليوم السبت بأن الحرائق المندلعة منذ واخر ديسمبر الماضي بإقليم ميندوزا (غرب) أتت على 90 ألف هكتار من الغطاء النباتي بالمنطقة.

وذكرت المصادر ذاتها استنادا الى تقرير حول مخطط تدبير الحرائق الإقليمي أن النيران زحفت منذ 29 ديسمبر الماضي إلى الوقت الحالي،

لتأتي على 90 ألف هكتار بالمنطقة الجنوبية من ميندوزا القريبة من الحدود مع الشيلي.

وأفادت حكومة الإقليم في بيان أن السلطات عبأت مئات الأشخاص لا يزالون يكافحون الحرائق في مسعى لإطفائها.

وشبت الحرائق في 10 مواقع بعد عاصفة ضربت المنطقة في 29 نوفمبر الماضي وبعد يومين من اندلاعها نجح رجال الإطفاء في احتواء 9 حرائق،

فيما يواصل الحريق العاشر تدمير مناطق غابوية قريبة من مدينة كورال دو لوركا وتعقد الرياح القوية من مهمة رجال الإطفاء لاحتواء النيران.

وأبدت الفيدرالية الفلاحية للأرجنتين اليوم انشغالها على إثر هذه الحرائق التي عرفها إقليم ميندوزا مؤكدة أن الجفاف الذي عانت منه المنطقة يساعد على انتشار الحرائق لتشمل شمال الإقليم.