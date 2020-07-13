الحرائق تأتي على 91 هكتارا من الغطاء النباتي في ظرف 24 ساعة

عرف الغطاء النباتي بمختلف أنواعه، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، نشوب 17 حريقا مسّ الغابات والأدغال والأحراش وعدة محاصيل زراعية.

وأكدت مصالح الحماية المدنية في بيانها بأنها سجلت 17 حريقا مسّ مختلف الغطاء النباتي، أين سجّلت 04 حرائق غابات، 3 حرائق في الأدغال، 3 حرائق مسّت الأحراش و 7 حرائق أتت على محاصيل زراعية مختلفة.

وقد نجم عن هذه الحرائق خسائر هامة تمثلت في 7 هكتارات من الغابات، 27 هكتارا من الأدغال و 44 هكتارا من الحشائش.

بالإضافة إلى خسارة 13 هكتارا من القمح، 2290 حزمة تبن و 165 شجرة، فيما سمح التدخل السريع لوحدات الحماية بإخماد هذه الحرائق والحيلولة دون خسارة مئات الهكتارات من الغطاء النباتي.