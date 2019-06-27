الحرائق تتلف أزيد من 100 هكتار من محاصيل الحبوب بالمدية

أتت الحرائق ليلة أمس الأربعاء إلى الخميس، بالعديد من المواقع بولاية المدية، حسبما كشفه بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات البيان، أن الحرائق أتلفت أكثر من مئة وثمانية 108 هكتار من محاصيل الحبوب منها 80 هكتارا في بلدية مجدوب جنوب الولاية لوحدها.

والتهمت النيران أمس الأربعاء، واستمرت ليلة كاملة، حسب المصدر، مساحة لا تقل عن 20 هكتارا من

الغطاء النباتي في البرواقية والحوضين وبالضاحية الجنوبية لمدينة المدية، أين اتلفت مساحة 14 هكتار من الأدغال.

وقد تم تجنيد جهاز تدخل هام يتكون من خمس شاحنات لمكافحة الحرائق ونحو ثلاثين عنصرًا لتطويق هذا الأخير.

الذي اندلع على الساعة 10 مساء بحي “الأنكور”، بضواحي المدية، حيث هددت ألسنة النيران المتقدمة عشرات

المنازل المتواجدة بالقرب من موقع الحريق, وفق ما أشارت إليه الحماية المدنية.