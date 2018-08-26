الحرائق تتلف أزيد من 50 هكتار من الغطاء النباتي خلال 3 أشهر بقسنطينة

أتلفت النيران مساحة قدرت بـ53,5 هكتارات من الغطاء النباتي منذ جوان الماضي و ذلك بفعل عشرات الحرائق التي اندلعت عبر غابات ولاية قسنطينة.

حسب ما علم اليوم الأحد من محافظة الغابات.

و أوضح المكلّف بالإعلام و الإتصال لمحافظة الغابات علي زقرور، بأنّ ما لا يقل عن 30.5 هكتارات من مجموع هذه المساحة.

تمثل أحراش وأدغال التهمتها النيران مشيرا إلى أنّ النيران اندلعت بغابات جبل الوحش بأعالي عاصمة الولاية و ببلدية ابن باديس (جنوب شرق قسنطينة).

و أشار نفس المصدر كذلك إلى أنّ مساحات أخرى تم تشجيرها مؤخّرا لم تسلم من الحرائق.

مضيفا بأنّ 6 هكتارات من الشجيرات بغابة جبل الوحش بقسنطينة و ببلدية

مسعود بوجريو التهمتها هي أيضا ألسنة اللّهب.

و استنادا لنفس المتحدّث، فإنّ موجة الحر التي سادت بمنطقة قسنطينة خاصّة خلال شهر جويلية تعد من بين عوامل اندلاع عدّة حرائق.

و يتضمّن جهاز الوقاية من حرائق الغابات و مكافحتها عبر ولاية قسنطينة 7 أبراج للمراقبة.

و 5 فرق متنقلة مجهزة بشاحنات ذات صهاريج باستطاعتها الإقتراب بـ100

متر عن الحريق و 7 مركبات للربط و 5 أخرى للتدذخل السريع و شاحنة للإمداد ذات 6 آلاف لتر.