الحرائق تتلف أكثر من 10 آلاف هكتار من الغطاء الغابي في أسبوع!

خلّفت الحرائق المسجلة في الفترة الممتدة من 2 إلى 8 أوت الجاري، إتلاف أزيد من 10 آلاف هكتار من الشريط الغابي عبر الوطن.

وأكدت مصالح الحماية المدنية بأنها وحداتها سجلت 4069 تدخل سمح بإخماد 2994 حريق، منها حرائق منزلية وصناعية وغابية وحرائق أخرى.

وأوضح البيان بأن جهاز مكافحة الحرائق تمكن من إخماد 233 حريق، منها 122 حريق غابة، 38 حريقا في الأدغال، 42 حريقا مسّ الأحراش و 31 حريقا أتى على محاصيل زراعية.

وقد تسببت هذه الحرائق في إتلاف 10080 هكتار من الشريط الغابي، موزعة على 2946 هكتار من الغابات، 4845 هكتار من الأدغال، 2289 هكتار من الحشائش وكذا 21180 حزمة تبن و6354 شجرة مثمرة و1909 نخلة.