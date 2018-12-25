الحرائق تتلف أكثر من 2300 هكتار من الغابات في 2018

أتلفت حرائق الغابات مساحة إجمالية قدرها 2312 هكتار على المستوى الوطني، حسبما اعلن عنه اليوم مسؤول حماية الثروة الحيوانية و النباتية بالمديرية العامة للغابات .

وقال ، عبد القادر بن خيرة، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لحماية الغاباتأن حصيلة 2018 عرفت 797 بؤرة حريق أتلفت 2312 هكتار مقسمة الى 1035 هكتار من الغابات و590 هكتار من الأدغال و687 هكتار من الاحراش.

وكانت أكثر الولايات تضررا هي باتنة وخنشلة والمدية وعين الدفلة وتلمسان وسعيدة، وفقا نفس المسؤول أن هذه الحصيلة هي من بين أضعف الحصائل في السنوات الأخيرة.