الحرائق تتلف أكثر من 70 هكتارا من المحاصيل الزراعية في الطارف

أتلفت الحرائق أزيد من 70هكتارمن المحاصيل الزراعية بين قمح صلب وشعير يومي الجمعة والسبت المنصرمين ببلديات بوحجاروالبسباس والقالة في للطارف.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد وقع أول أمس الجمعة، حريق على مستوى المنطقة المسماة “أم عائشة” التابع لبلدية بوحجار الحدودية.

حيث أتلفت النيران ما يقارب67 هكتار من القمح الصلب و4 هكتارات من الشعير.

كما اتت على 600 شجرة زيتون منتجة و30 شجرة زيتون أخرى غير منتجة و300 كومة تبن.

وأضاف المصدر أنه تم تسخير 20 عون حماية مدنية و6 شاحنات و7 سيارات إسعاف لإخماد الحريق.

في حين تدخلت ذات المصالح يوم أمس السبت لإخماد حريق شب بمنطقة كاف مراد التابعة لبلدية البسباس والجردينة القالة.

اين تسبب في خسائر أقل أهمية أعشاب جافة وبعض أكوام التبن.