الحرائق تتلف 1132 هكتار من الغطاء النباتي في 24 ساعة!

عرف الغطاء النباتي بمختلف أنواعه، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، نشوب 52 حريقا مسّ الغابات والأدغال والحشائش وعدة محاصيل زراعية.

وأكدت مصالح الحماية المدنية في بيانها بأنها أحصت 52 حريقا مسّ مختلف الغطاء النباتي، أين سجّلت 28 حريقا في الغابات، 13 حريقا في الأدغال، 7 حرائق مسّت الحشائش و 4 حرائق أتت على محاصيل زراعية مختلفة.

وقد نجم عن هذه الحرائق خسارة 1132 هكتار من الغطاء النباتي، تمثلت في 368 هكتار من الغابات، 397 هكتار من الأدغال و 367 هكتار من الحشائش، وكذا 800 حزمة تبن و 675 شجرة مثمرة.