الحرائق تتلف 1579 هكتار من الغطاء النباتي في يوم!

عرف الغطاء النباتي بمختلف أنواعه، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، نشوب 17 حريقا مسّ الغابات والأدغال والأحراش وعدة محاصيل زراعية.

وأكدت مصالح الحماية المدنية في بيانها بأنها سجلت 17 حريقا مسّ مختلف الغطاء النباتي، أين سجّلت 9 حرائق غابات، 4 حرائق في الأدغال، حريق مسّ الأحراش والحشائش و 3 حرائق أتت على محاصيل زراعية مختلفة.

وقد نجم عن هذه الحرائق خسارة 1579 هكتار من النسيج الغابي، تمثلت في 813 هكتار من الغابات، 440 هكتار من الأدغال، 326 هكتار من الحشائش و 2350 حزمة تبن وكذا 300 شجرة مثمرة محروقة.