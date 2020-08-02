الحرائق تتلف 2618 هكتار من المساحات الخضراء في تيزي وزو

أكدت محافظة الغابات لتيزي وزو، بأن الحرائق المسجلة من جوان إلى نهاية جويلية المنقضي، بلغت 166 حريق وتسببت في إتلاف 2618 هكتار من المساحات الخضراء.

وحسب رئيس قسم حماية الحيوانات والنباتات، محمد سكندراوي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن الولاية عرفت زيادة خسارة قدرت بألف هكتار مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

موضحا بأنه تمّ تسجيل 166 حريق منذ مطلع جوان الماضي، أدّت إلى إتلاف 2618 هكتار من المساحات الخضراء، منها 704.5 هكتار من الغابات بعد إحصاء 54 حريقا وأزيد من 806 هكتار من الأدغال بحصيلة 66 حريقا.

بالإضافة إلى تلف 793 هكتار من الأحراش بعد نشوب 25 حريقا، و 314 هكتار من الأشجار المثمرة، على غرار أشجار الزيتون والتين والخروب نتيجة نشوب 21 حريقا.

وقارن المتحدث حصيلة العام الجاري بما تمّ تسجيله في نفس الفترة من العام الماضي، مؤكدا تسجيل 173 حريق في سنة 2019 أدّت إلى تلف 1500 هكتار من المساحات الخضراء، مما يعطي زيادة بأكثر من ألف هكتار خسارة.

وأوضح محمد سكندراوي بأنه تم التبليغ عن نشوب 16 حريقا في نهاية الأسبوع الفارط، منها 10 حرائق يوم الخميس الفارط و 6 حرائق أول أمس الجمعة، وأدت إلى تلف 382 هكتار من الغطاء النباتي.

مشيرا إلى أن الحريق المندلع في “أث عيشة” ببلدية” أيجر” التابعة لدائرة “بوزقان”، أتلف بين الأربعاء والجمعة الأخيرين، ما لا يقل عن 130 هكتار من الغطاء النباتي.

وذكّر المتحدث بقرار منع الحرق العشوائي للنفايات الذي اتخذته 67 بلدية من الولاية، من فترة 01 جوان إلى 31 أكتوبر القادم ضمن مخطط الوقاية من حرائق الغابات.