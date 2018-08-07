الحرائق تتلف 31 هكتار من الغابات بالشلف

سجلت مصالح محافظة الغابات بالشلف منذ انطلاق فصل الصيف قرابة العشرين حريقا أتت على واحد وثلاثين هكتارا من المساحات الغابية.

أحصت محافظة الغابات بالشلف تسجيل عشرين حريقا عبر مختلف مناطق الولاية أدت لإتلاف 12 هكتارا من المساحات الغابية.

10.79 هكتارا من الأحراش و 8 هكتارات من الحشائش”.

كما تم تسجيل اتلاف زهاء الأربع هكتارات من الأشجار المثمرة ببعض المستثمرات الفلاحية.

فيما شهدت بلديتي بوقادير والمرسى أكبر الحرائق من خلال اتلاف 15 و5 هكتارات.

بالإضافة إلى حرائق أخرى بكل من بلديات بني حواء، حرشون، الزبوجة، سيدي عكاشة، تلعصة، الشلف، بنايرية وتاوقريت تم التحكم فيها.