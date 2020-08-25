الحرائق تتلف 3971 هكتار من النسيج الغابي خلال أسبوع!

تسببت الحرائق المندلعة في الفترة الممتدة من 16 إلى 22 أوت الجاري، في إتلاف مساحة قدرها 3971 هكتار من النسيج الغابي عبر التراب الوطني.

وحسب بيان الحماية المدنية، فقد تدخلت مصالحها لإخماد 282 حريق، 110 حريق في الغابات، 56 حريقا في الأدغال، 80 حريقا مسّ حشائش وأحراش و 36 حريقا أتى على محاصيل زراعية مختلفة.

وأدّت هذه الحرائق إلى إتلاف مساحة قدرها 3971 هكتار من النسيج الغابي، بينها 1473 هكتار من الغابات، 694 هكتار من الأدغال، 1804 هكتار من الحشائش وكذا 32465 حزمة تبن و 9527 شجرة مثمرة و 1229 نخلة محروقة.