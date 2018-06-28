الحرائق تتلف 5 هكتارات من الغابات بسيدي بلعباس

سجلت مصالح الحماية المدنية الخسائر التي سببتها حرائق الغابات لهذه السنة بولاية سيدي بلعباس.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تم إحصاء 3 حرائق غابات تسببت في خسارة 4.02 هكتار.

كما تسببت الحرائق حسب ذات البيان في حريق 13 محصول زراعي، أين قدرت الخسائر 59.02بـ هكتار منها 20.02 هكتار قمح +37 هكتار من الشعير

11 حريق حزمة من التبن الخسائر 1189.

أما بخصوص الخسائر المسجلة لسنة 2007 بولاية سيدي بلعباس، فقد تم إحصاء 94 حريق أدى إلى خسارة 773 هكتار .

15 حريق محصول زراعي الخسائر 154 هكتار منها 65.5 هكتار قمح +88.5 هكتار من الشعير

13 حريق أشجار مثمرة الخسائر 620 شجرة مثمرة.

37حريق حزم من التبن الخسائر 17499.