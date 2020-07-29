الحرائق تتلف 500 هكتار من الغطاء النباتي في غابة “البلاطو” بتيارت!

أعلنت محافظة الغابات في تيارت، اليوم الأربعاء، بأن الحرائق المندلعة مؤخرا في غابة “البلاطو” تسببت في إتلاف حوالي 500 هكتار من النسيج الغابي.

وأوضح رئيس مصلحة الإدارة والوسائل بمحافظة الغابات بتيارت، بوعلام عواد، في تصريحه لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن الخسائر كانت كبيرة جدا، لا سيما في موقعي “مزقيدة” والمحمية الطبيعية بإقليم بلديتي تيارت وقرطوفة.

وأكد بوعلام عواد بأن حجم الخسائر أولي فقط، إذ ينتظر التقييم النهائي والدقيق للخسائر الذي تسببت فيها الحرائق المتجددة على مستوى الفضاء الغابي المذكور.

مضيفا بأن الحرائق اندلعت منذ الأحد الماضي في غابة “البلاطو” المتوسطة للعديد من بلديات الولاية، أين قدرت الخسائر بحوالي 500 هكتار، منها 150 هكتار من الأشجار أغلبها من الصنوبر الحلبي.

بالإضافة إلى 350 هكتار من الأحراش في موقعي “مزقيدة” والمحمية الطبيعية بإقليم بلديتي تيارت وقرطوفة، إلى جانب تسجيل خسائر في الثروة الحيوانية.

ولفت المتحدث إلى فتح تحقيق لمعرفة سبب اندلاع الحرائق التي نشبت في عدة نقاط متباعدة ومتباينة، مؤكدا بأن حصيلة الخسائر الأولية هي الأعلى منذ 5 سنوات، حيث لم تتجاوز الخسائر قبل هذه السنة عشرات الهكتارات.

جدير بالذكر أن إخماد الحريق المهول المندلع في غابة “البلاطو” منذ يوم الأحد الماضي، عرف صعوبة كبيرة بسبب الرياح والحرارة وزحف النيران نحو التجمعات السكانية وقربها من خطوط التوتر العالي وأنابيب نقل المحروقات.

كما شهدت عملية الإخماد مشاركة فرق جميع مقاطعات محافظة الغابات لتيارت ووحدات الحماية المدنية وبعض الوحدات الثانوية مدعومة بنظيراتها من غليزان والجلفة وتيسمسيلت.

بالإضافة إلى مصالح الأشغال العمومية والديوان الوطني للتطهير والمؤسسة العمومية للتحسين الحضري والجيش الوطني الشعبي والأسلاك الأمنية المختلفة ومؤسستي “سوناطراك” و”سونلغاز” والجمعيات والمواطنين.