الحرائق تحاصر 13 ولاية.. وهروب جماعي للعائلات..!

مصالح الحماية المدنية وجّهت كل وسائلها لوقف زحف ألسنة اللّهب

إصابة 14 شخصا بحروق ومحاصرة عدد من البلديات في سكيكدة

اندلاع 200 حريق في 48 ساعة ببجاية.. واتهام مافيا الفحم بحرق 12 هكتارا في تبسة

احتراق 14 عدادا كهربائيا يتسبّب في حالات خوف وإغماء وسط السكان بالبويرة

الحرائق تتلف 4 غابات في يوم واحد بالشلف.. وسكان بني حواء عاشوا ليلة رعب

تقديرات أولية بإتلاف نحو 20 هكتارا بحريق غابة باينام في العاصمة

أتت الحرائق التي اندلعت، خلال 48 ساعة الأخيرة، على الأخضر واليابس، وتسببت هذه الحرائق التي اندلعت في 13 ولاية.

التي شملها الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وتشريد العشرات من العائلات، كما تتسبب النيران في إصابة 14

شخصا بحروق ومحاصرة عدد من البلديات وتسجيل هروب جماعي للنساء والأطفال، بعد امتداد ألسنة النيران إلى المناطق الآهلة بالسكان.

تقديرات أولية بإتلاف نحو 20 هكتارا في حريق غابة باينام بالعاصمة

تسبّب الحريق الذي نشب، عشية أول أمس السبت، على مستوى غابة باينام في إتلاف نحو 20 هكتار من

المساحة الغابية وفقا لتقديرات أولية لمحافظة الغابات لولاية الجزائر. أوضحت، إيمان سعيدي، محافظة قسم

الغابات، أنه تم تسخير ثلاث مركبات للدفع الرباعي وشاحنتي صهاريج المياه، مع تجنيد نحو 50 عون غابات، إضافة إلى التنسيق مع بلديات الحمامات وبوزريعة والشراڤة والجزائر الوسطى والرايس حميدو ومديرية

الموارد المائية، والتي ساهمت كلها بصهاريج المياه للمساعدة في التحكم في ألسنة اللهب ومنع انتشار الحريق إلى مساحات أكبر.

مافيا الفحم تتسبب في حرق 12 هكتارا بـ 3 مناطق في تبسة

بعد ثلاثة أيام متواصلة لفرق التدخل، بينهم الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة،

وقطاع بكارية والوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد سليمان جلول بالماء الأبيض، إلى جانب الرتل المتحرك

لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية بتبسة، حيث نشب حريق مفتعل بغابة التلة في تبسة، ونظرا

لحساسية المنطقة المطلة على خزانات الولاية من مختلف أنواع الوقود، أين تم تسخير 12 شاحنة إطفاء

بمختلف الأحجام وسيارتي إسعاف و42 عونا من مختلف الرتب، كما سخرت مصالح الغابات 3 شاحنات إطفاء

و15 عنصرا وسيارتي اتصال، حيث تم السيطرة على الحريق وتم تسجيل خسائر بهكتارين من أشجار الصنوبر

الحلبي و8 هكتارات من عشبة العرعار والحلفاء، كما تمكنت فرق التدخل للحماية المدنية بالونزة من إخماد

حريق نشب بغابة الشنڤورة بالونزة، وعملية الإطفاء متواصلة، حيث تم مبدئيا تسجيل احتراق حوالي 8

هكتارات إكليل وحلفاء وأعشاب يابسة، كما تم تسجيل حريق نشب بمقبرة تاغدة، حيث سجل احتراق حوالي 1 هكتار أعشاب يابسة.

النيران تتسبب في إصابة 14 شخصا بحروق ومحاصرة عدد من البلديات بسكيكدة

شهدت 48 ساعة الأخيرة في ولاية سكيكدة اندلاع 15 حريقا غابيا دفعة واحدة في عدد من بلديات الولاية،

خاصة المنطقة الغربية التي تعرف بطابعها الغايي الكثيف، مما تسبب في حرق وإتلاف أزيد من 250 هكتار من

الأحراش وممتلكات الفلاحين من الأشجار المثمرة ومحاصيل زراعية في كل من بلديات الشرايع الزيتونة وبني

زيد وعين بوزيان وكركرة وعزابة، كما سجل أكبر حريق، صبيحة أمس، في غابات قرى سيدي علي الشارف في

بلدية بني زيد غربي ولاية سكيكدة، التي تكبد فلاحوها خسائر بالملايين في بساتينهم ومنتوجاتهم الموسمية،

التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد، كما حاصرت النار بيوتهم من كل جانب، خاصة في التجمعات التي هي داخل

الغابات في العلمة وجسر لويدة، حيث تم تسجيل أزيد من 14 مصابا بحروق خفيفة بين المواطنين الذين

تطوعوا لإنقاذ بيوتهم وممتلكاتهم من حيوانات وأشجار، فيما شهدت بلدية كركرة وبالتحديد منطقة الغدير،

صباح أمس، حريقا مهولا في أعالي غابات المنطقة التهم أزيد من 25 هكتارا من أشجار البلوط والزيتون

وصناديق تربية النحل للفلاحين وبساتينهم، كما لم تسلم منطقة عين بوزيان من ألسنة اللهب التي اشتعلت

بسرعة وأتت على أزيد من 40 هكتارا غابات، كما روعت المواطنين الذين فرّوا في جميع الاتجاهات بأطفالهم ا

لصغار وكبار السن، وهي نفس الصورة بمنطقة أم النسور في نفس البلدية.

احتراق 15 هكتارا بأربع غابات في أم البواقي

سخرت مصالح الحماية المدنية بكل من بلديات الضلعة وعين مليلة وعين البيضاء وعين كرشة في ولاية أم

البواقي، كل إمكانياتها المادية والبشرية من أجل إخماد ألسنة النار التي نشبت في توقيت واحد بكل من غابة

قرن احمار بالجازية وبوزبيل بعين مليلة وأم جمل بعين البيضاء والڤرين بعين كرشة، وبعد تدخل عناصر الحماية

لتسخير الإمكانيات المادية والبشرية، على غرار الشاحنات وعدد من الأعوان، ساهم في تقليل الخسائر المتمثلة

في احتراق 15 هكتارا من أشجار الصنوبر الحلبي والبلوط والأحراش، وقد ربط ملاحظون بين هذه الحرائق وتجارة مادة الفحم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

61 حريقا تلتهم 38 هكتارا غابيا و1600 شجرة مثمرة في سطيف

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف، خلال 72 ساعة الأخيرة 289 تدخل، لاسيما في مجال إخماد

الحرائق، حيث تم تسجيل 61 حريقا في المناطق الريفية، الزراعية منها والغابية، تم إخماد 38 منها في بدايتها،

أما الباقي منها فهي 4 شملت المحيط الغابي وأتت على مساحة إجمالية قدرت بحوالي 38 هكتارا من الأشجار

الغابية والأدغال والأحراش بكل من غابة بني سكفال بمعاوية وجبل تيقنطوشت ببلدية بوسلام وقرية آڤني عباد

بني شبانة ودوار برباس بلدية واد البارد، بالإضافة إلى 17 حريقا في المزارع تسببت إجمالا في إتلاف حوالي

1600 شجرة مثمرة و4700 رزمة تبن و30 هكتارا من بقايا حقول الحبوب والحشائش موزعة في مناطق مختلفة من تراب 14 بلدية من الولاية.

حرائق تتلف 200 هكتار خلال 48 ساعة الأخيرة ببجاية

أتت الحرائق التي نشبت، في اليومين الأخيرين، إلى حد الساعة، بولاية بجاية على أكثر من 200 هكتار من

المساحات الغابية من مختلف مناطق الولاية، حسبما أفادت به محافظة الغابات للولاية، حيث أدت إلى إتلاف

العديد من الهكتارات من الثروة الغابية، أين تم تسجيل اندلاع 70 حريقا في اليومين الأخيرين أدت إلى إتلاف

مساحات كبيرة من الغطاء الغابي والأشجار المثمرة وغيرها. من جهة أخرى، بلغت المساحة التي مستها حرائق

الغابات منذ الفاتح من جوان 2019 أكثر من 500 هكتار، حسبما أفاد به مسؤول لدى المديرية العامة للغابات، حيث أدت إلى إتلاف العديد من الهكتارات من الثروة الغابية.

أكثر من 40 حريقا ونيران تلتهم الثروة الغابية والحيوانية في البليدة

سجلت بولاية البليدة اندلاع في يوم واحد أكثر من 40 حريق بجبال الأطلس البليدي، حيث قضت النيران على

الثروة الغابية والحيوانية بكل من منطقة العيساوية الواقعة بين الحدود ولاية المدية والبليدة عبر طريق الوطني

رقم 64، كما شهدت منطقة رميلي التابعة لبلدية أولاد السلامة خسائر كبيرة للفلاحين تتمثل في إتلاف أشجار

مثمرة منها الزيتون والتين والمشمش واللوز، بالإضافة إلى محاصرة النيران لإسطبلات الأبقار، والتهمت ألسنة

اللهب صناديق النحل، بالإضافة إلى هلاك حيوانات برية بعد أن نشبت داخل غابات كثيفة بالأشجار. من جهتها

عناصر الحماية المدنية ببوڤرة حاولت إخماد عدد كبير من الحرائق بعد أن سيطرت على 70 من المئة منها بعد 9

ساعات كاملة من مجهودات رجال الإطفاء، خاصة بمنطقة رميلي، لكن قوة الرياح ساعدت على انتشار ألسنة اللهب في مناطق أخرى.

احتراق 14 عدادا كهربائيا يتسبّب في حالات خوف وإغماء وسط السكان بالبويرة

خلف حادث احتراق 14 عدادا كهربائيا بإحدى عمارات حي 66 مسكنا بالبويرة، ليلة السبت الماضي، حالات خوف

وإغماء وسط سكان العمارة، لاسيما بعد تصاعد الدخان وتسابق المواطنين للخروج خوفا من انفجار أنابيب الغاز،

حيث تسبب دوي انفجارات العدادات الكهربائية في هلع لسكان العمارة نتج عنه إصابة بحالات إغماء، لاسيما

كبار السن، وقد تدخل أعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية بحي 140 مسكن، وتم إخماد النيران مع إسعاف

المغمى عليهم جراء اختناقهم بسبب الدخان المتصاعد بعين المكان. في ذات الوقت، فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الحادث.

حريق مهول يلتهم 150 شجرة زيتون في برج بوعريريج

نشب، مساء أول أمس، حريق مهول بغابة أولاد خلوف التابعة لبلدية ودائرة برج الغدير بولاية برج بوعريريج،

مما أدى إلى التهام حوالي 1 هكتار من أشجار البلوط مع حشائش يابسة، أين تمكنت عناصر الإطفاء بالوحدة

الثانوية للحماية المدنية لدائرة برج الغدير من السيطرة على ألسنة الحريق وإخماده مع إنقاذ باقي الغابة، كما

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية كذلك من أجل إخماد حريق نشب في أشجار مثمرة و«حصيدة» بقرية

الزعامشة ببلدية حسناوة، مما أدى إلى احتراق حوالي 150 شجيرة زيتون وكذا 2.5 هكتار «حصيدة»، فيما تمكنت عناصر الإطفاء من إنقاذ الحقول المجاورة من امتداد النيران إليها.

ارتفاع حدّة الخسائر في أوساط الفلاحين ومصالح الغابات تحذّر في ميلة

ارتفعت حدّة الخسائر في أوساط الفلاحين بولاية ميلة بسبب سلسلة الحرائق التي تشهدها مختلف المناطق،

فببلدية بن يحيى عبد الرحمن، نجت ثلاث عائلات من الموت المحقق بفعل التدخل السريع للحماية المدنية فور

طلب النجدة، إثر نشوب حريق ببيدر من التبن على مقربة من المساكن، ونجا مع العائلات مرآب لتربية المواشي

كان يؤوي قرابة 70 رأسا، وكان ذلك بمشتة بوطويل، وببلدية وادي العثمانية في مشتة كنيوية حزمة معتبرة من

التبن أيضا التهمتها النيران، كما أنقذت الحماية المدنية ثلاثة بيوت بلاستيكية ومنزلا مجاورا وتم إتلاف 500

حزمة من التبن، وبمشتة بومالك بنفس البلدية احترقت 816 حزمة تبن ومساحة كبيرة من الحصيدة بينما

أنقذرت عشرات البيادر من التبن والمساكن والبيوت البلاستيكية لتربية الدواجن فارغة ومرآب يضم 70 دجاجة

ومرآبين لتربية الأغنام وجرارين فلاحيين، وأنقذ رجال الحماية المدنية 2248 حزمة من التبن وببلدية الشيقارة

16 ساعة كاملة قضتها وحدات التدخل من مختلف الفروع الثانوية للحماية المدنية إثر نشوب حريق بغابة ب

ولمسيد من البلوط والفلين والأشجار المثمرة والأحراش وأنقذت عدة منازل.

الحرائق تتلف 4 غابات في يوم واحد بالشلف.. وسكان بني حواء عاشوا ليلة رعب

لازالت، منذ ليلة أمس الأول، مصالح الحماية المدنية بوحدة بني حواء ووحدة تنس بمعية الرتل المتنقل بالشلف،

تحاول إخماد ألسنة النيران المتصاعدة بسبب هبوب الرياح القوية، مما تسبب في هلع سكان منطقة بني حواء الساحلية.

نشبت، أول أمس، عدة حرائق مهولة في غابات بكل من غابة القلعة ببلدية ابو الحسان التي تم إخمادها من قبل

ذات المصالح، بعد أن سجلت خسائر مادية معتبرة بعد أن أتلفت 20 هكتار من الأحراش و7 هكتارات من الصنوبر

الحلبي التي أتلفت كليا، بالإضافة إلى تسجيل حريق جزئي لـ 15 هكتارا من الأحراش والصنوبر الحلبي أتلفتها

ألسنة النيران بغابة بني حواء، كما تم إخماد في نفس اليوم لهيب النيران الذي أتلف 15 هكتارا من الصنوبر،

وبغابة بوحلو سجلت المصالح ذاتها ضياع مساحات معتبرة من الغابة المحترقة، أما بغابة بني حواء لازال أعوان

الحماية المدنية يقومون بعملية الإخماد، مع تسخير موارد بشرية ومادية هامة وتوفير 10 شاحنات إطفاء من

مختلف الأحجام والأنواع من أجل السيطرة على ألسنة النيران ومنعها من التنقل إلى المساكن المجاورة الذين عاشوا ليلة رعب بني حواء الساحلية في الشلف.

الحرائق تأتي على 43 هكتارا من الحصائد والأشجار في قسنطينة

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية قسنطينة، خلال 24 ساعة الأخيرة، بكل من وحدات قسنطينة وعين عبيد

وزيغود يوسف، من أجل إخماد عديد الحرائق التي اندلعت في أعشاب يابسة وحصائد وأشجار، حيث سجل

احتراق 23 هكتارا من الحصائد وأكثر من 6 هكتارات من الأعشاب اليابسة وأشجار الكاليتوس، بالإضافة إلى 60

ربطة من كلإ الحيوانات، فيما تم إنقاذ 7 بيوت بلاستيكية و9 خلايا نحل وصهريج غاز بوتان ومنزلين وإسطبل،

فيما أرجع السبب إلى عدم التقيد بالإجراءات الوقائية، وفي عمليات إخماد أخرى، وتحت إشراف مدير الحماية

المدنية، سجل عناصر الحماية المدنية احتراق 20 هكتار أحراش وأعشاب يابسة ديس وڤندول خارج الغابة.

حريق مهول يأتي على عشرات الهكتارات بغابة «نار الجمل» في باتنة

لا تزال مصالح الحماية المدنية بباتنة ممثلة في فرق الإطفاء التابعة لكل من الوحدة الرئيسية باتنة ووحدات

تكوت ومنعة وتيمڤاد والشمرة وآريس وحملة، بالإضافة إلى جهاز الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات، تقوم

بعملية الإطفاء بعد حريق مهول نشب بغابة «نار الجمل» في كيمل دائرة تكوت بباتنة، وذلك بالمشاركة

والتنسيق مع مصالح الغابات التي سخرت هي الأخرى عتادا وتعدادا مهما للعملية، حيث أن الحريق نشب، أول

أمس السبت في حدود الساعة الثانية والنصف زوالا، حينما بوشرت عملية الإطفاء التي لا تزال متواصلة، في

الوقت الذي أكدت فيه مصادرنا أن الخسائر تمثلت في احتراق حوالي 40 هكتارا من الغابات.