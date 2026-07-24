الحرائق تخرج عن السيطرة.. إسبانيا تعلن حالة طوارئ

أعلنت إسبانيا، أمس الخميس، حالة طوارئ وطنية في منطقة مدريد ومقاطعة أفيلا، بعد خروج حرائق الغابات عن السيطرة.

وتم إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص خلال الأيام الماضية، بينهم 3500 من إحدى البلدات الواقعة غربي مدريد.

كما صدرت أوامر لسكان عدد من بلدات مقاطعة أفيلا بالبقاء في منازلهم. وجرى إجلاء 1500 شخص من مجمعات سكنية وسياحية في منطقة إل تييمبلو.

ويواصل أكبر الحرائق اشتعاله في مقاطعة غوادالاخارا، شمالي مدريد، بعدما أتى على نحو 32 ألف هكتار منذ اندلاعه الأسبوع الماضي.

ودعا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، السكان إلى الالتزام بتعليمات السلطات. مؤكداً أن الحكومة سخرت جميع الموارد المتاحة لمكافحة الحرائق في مدريد وأفيلا وليون وطليطلة ومناطق أخرى.