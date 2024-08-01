الحرائق تشتعل بـ 8 ولايات وهذه الحالة العامة

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي إلى غاية الساعة 14سا30د.

فبولاية تيزي وزو، تم اخماد حريق أدغال وأحراش قرب محطة الكهرباء فريحة ببلدية فريحة.

كما تم تسجيل إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ثالة عتمان بلدية جبل عيسى ميمون.

وتم تسجيل حريق غابة بالمكان المسمى قرية سننة بلدية تيزي غنيف، حيث تتواصل عملية الاخماد.

وبولاية جيجل، تتواصل عملية اخماد حريق أدغال واحراش بالمكان المسمى غدير الكبش بلدية بوراوي بلهادف.

أما بولاية الطارف، فتتواصل عملية إخماد حريق غابة الخنڨة بلدية الشافية

وبولاية سوق أهراس، تتواصل عملية إخماد حريق غابة عين النفرة بولرباق بلدية مشروحة. وحريق غابة مشتة سيدي عبد الله بلدية مشروحة. فيما تتواصل عملية الحراسة على حريق غابة جبل الغواث بلدية الحدادة.

وبولاية ميلة، تتواصل عملية اخماد حريق غابة لقفيش بلدية ترعى باينان وحرائق المحاصيل الزراعية.

أما بولاية عين الدفلى، فقد تم إخماد حريق أشجار مثمرة حي التضامن بلدية العبادية

وفي ورڨلة، تم إخماد حريق نخيل بالمكان المسمى محيط بوعمار بلدية ورڨلة.

وبولاية بسكرة، تم تسجيل حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى الركنة بلدية الحوش.