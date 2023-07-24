الحرائق تصل إلى ولاية المدية

تدخل وحدات الحماية المدنية للعزيزية وتابلاط، والرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات، لإخماد حريق غابة بالمكان المسمى محي الدين ببلدية مغراوة في المدية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالمدية، وتعكف ذات المصالح، منذ صبيحة اليوم، على تفادي انتشارالحريق إلى الغابات والمحاصيل المجاورة.

وأضاف البيان، أن الحريق إندلع على حدود ولاية البويرة وإنتشر إلى الحدود بولاية المدية.

فيما إندلع حريق آخر بغابة الخمسين ببلدية بعطة في دائرة العمارية، وتم إخماد هذا الحريق، وعملية الحراسة جارية.

كما إندلع حريق غابة بالمكان المسمى البواحة ببلدية الميهوب في دائرة العزيزية، وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة بني سليمان منتصف نهار اليوم لإخماد هذا الحريق، حيث لا تزال العملية متواصلة.