الحرائق تقتل شخصا وتتلف 748 هكتار من النسيج الغابي خلال يوم!

تسببت الحرائق المندلعة في آخر 24 ساعة، في وفاة شخص بولاية معسكر وإتلاف مساحة قدرها 748 هكتار من النسيج الغابي عبر التراب الوطني.

وحسب بيان الحماية المدنية، فقد تدخلت مصالحها لإخماد 5 حرائق حضرية ومختلفة في ولايات الجزائر، سطيف، تمنراست، معسكر وبجاية.

وقد خلّف حريق اندلع في منزل بدوار “بختية” ببلدية المحمدية في معسكر وفاة كهل عمره 45 سنة بعد تعرضه إلى حروق بالغة، أين تمّ نقله إلى المستشفى المحلي.

وفيما يخص حرائق النسيج الغابي، فقد تم إخماد 27 حريقا، منها 5 حرائق في الغابات، حريقان في الأدغال، 9 حرائق مسّت حشائش وأحراش و 9 حرائق أتت على محاصيل زراعية مختلفة.

وأدّت هذه الحرائق إلى إتلاف مساحة قدرها 748 هكتار من النسيج الغابي، بينها 450 هكتار من الغابات، 102 هكتار من الأدغال، 196 هكتار من الحشائش وكذا 300 حزمة تبن و 376 شجرة مثمرة و 178 نخلة محروقة.