الحرائق تلتهم أزيد من 16 هكتار من المحاصيل الزراعية و180 شجرة مثمرة في سطيف

التهمت 8 حرائق في ظرف ثلاثة ايام المنصرمة محاصيل زراعية بكل من دوار تيقصرينت ولخنانشة بقرية لعناصر،

دوار لحمامشة، دوار برباس، كاف الصحرة ودوار أولاد الصيفي الواقعة بكل من بلديات بني عزيز، عين آرنات، بوقاعة، عين ولمان، حمام السخن ومزلوق،

تسببت في مجملها في إتلاف حسب إحصاءيات رسمية من طرف الحماية المدنية لولاية سطيف بـ6 هكتارات من القمح، القائم 180 شجرة مثمرة، 400 حزمة تبن، 10 هكتارات من بقايا حقول القمح والحشائش،

أهمها الحريق الأول المسجل البارحة قبل منتصف النهار ببني عزيز الذي تطلب الإستعانة بإمكانيات الرتل المتنقل الخاص بمكافحة حرائق الغابات لمحاصرة الحريق على جبهاته الأربعة،

بالإضافة إلى حماية ساكنة المنطقة وممتلكاتهم الفلاحية بعد مجهودات 4 ساعات من العمل بمساعدة عمال البلدية وبعض المواطنين،

إلى جانب تسجيل 50 حريقا آخر في محيط المزارع، الغابات والمساحات الخضراء في الوسط الريفي والحضري تم إخمادها في بدايتها دون أن تخلف خسائرا كبيرة.