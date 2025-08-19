الحرائق تلتهم الغابات بـ 9 ولايات

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من إخماد عدة حرائق غابات، أدغال وأحراش، عبر عدد من الولايات. فيما لا تزال العملية متواصلة في ولايات أخرى.

ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 17:30 وتمتلث في حرائق الغابات، الأدغال والأحراش.

وسجلت ولاية بجاية حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى أسردون بلدية تينبدار. حيث تم إخماد الحريق نهائيا. وكذا حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى رميلة بلدية سيدي عيش، ولا تزال عملية إخماد الحريق متواصلة.

بينما ببلدية تاوريرت إغيل، سجل حريق غابة بالمكان المسمى تابلاكت. تم إخماده وعملية الحراسة متواصلة. وأيضا حريق غابة بالمكان المسمى تاوريرت إغيل، بلدية تاوريت إغيل على بعد 6 كلم عن حريق يوم أمس. تم إخماده وعملية الحراسة متواصلة.

في حين شهدت بلدية خراطة حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى برادمة، تم إخماد الحريق نهائيا.

وأيضا حريق غابة بالمكان المسمى آيت عنان - بلدية درقينة، تم إخماد الحريق نهائيا. وكذا حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تيمعراست بلدية تيزي نبربر. تم إخماد الحريق نهائيا.

وبالولاية ذاتها، سجلت بلدية تيمزريت حريق أدغال وأحراش بقرية تونف تم إخماد الحريق نهائيا.

وشهدت ولاية تيزي وزو حريق أدغال وأحراش بقرية ثاوريت مقران ببلدية الأربعاء ناث إيراثن وعملية إخماد الحريق متواصلة. وأيضا حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تيزي بوامان بلدية آيت خليلي والعملية متواصلة.

كما سجلت الولاية ذاتها حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى بوبرون ببلدية عزازقة تم إخماد الحريق نهائيا. وكذا حريق غابة بقرية أزرو بلدية يعكورن، تم إخماده.

وتدخلت الحماية المدنية بولاية تلمسان لإخماد حريق غابة بالمكان المسمى الشلالات بلدية تلمسان.

وشهدت ولاية سكيكدة حريق أدغال وأحراش بقرية بوالزيتون ببلدية عين بوزيان، تم إخماده.

وتم بولاية بومرداس تسجيل حريق أدغال وأحراش بقرية التواشنة بلدية بودواو تم إخماده. وكذا حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى بوكردان.

وفي بلدية برج منايل، تم تسجيل حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى شندر. تم إخماد الحريق نهائيا.

وبولاية قسنطينة، تدخلت الحماية المدنية من أجل حريق أدغال وأحراش أمام مقبرة الشهداء الكانتور ببلدية زيغود يوسف، تم إخماده.

بينما في ولاية ڨالمة، سجل حريق أدغال وأحراش بمشتة الصفاحلي بلدية حمام النبايل.

وعرفت ولاية سطيف تسجيل حريق أدغال وأحراش بقرية تيمدوين ببلدية سرج الغول، تم إخماد الحريق نهائيا.

في حين بولاية سوق أهراس، شهدت بلدية عين الزانة حريق أدغال وأحراش بمشتة مفراص تم إخماده نهائيا. وحريق غابة بالمكان المسمى الحجاجية بلدية مشروحة.