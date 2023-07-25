الحرائق.. تنصيب خلية متابعة للتكفل بالجرحى وتحويل الحالات المستعصية لمستشفى الحروق الكبرى بزرالدة

تم، اليوم الثلاثاء، تنصيب خلية متابعة على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات، قصد التكفل بجرحى حرائق الغابات. وتزويد الولايات بكل المستلزمات من أدوية ومعدات.

كما كشف جرود صبري نائب مدير الاستعجالات بالمديرية العامة لمصالح الصحة بوزارة الصحة للقناة الاولى، أن هذه الخلية تعمل على تسخير جميع الموارد البشرية والمادية. من أدوية وتجهيزات طبية تمكنها من التكفل بالمصابين والجرحى ضحايا الحرائق. حيث قامت بإعداد جدول مناوبة تصمن من خلاله الإتصال والتواصل المستمر مع الولايات التي تشهد حرائق لتزويدها بكل المستلزمات الطبية.

وأكد جرود صبري إعطاء تعليمات للتكفل التام بالجرحى على المستوى المحلي. وتحويل الحالات المستعصية إلى مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة بالعاصمة.

وإرتفعت حصيلة ضحايا الحرائق المندلعة عبر 11 ولاية إلى 34 حالة وفاة. وحسب بيان وزارة الداخلية تم تسجيل تسجيل 10 شهداء من أفراد الجيش الشعبي الوطني، بسبب الحرائق فيما تسجيل 24 قتيلا من صفوف المدنيي.

وافادت الداخلية في بيانها أنه تم إقحام طائرات “بيرييف 200” التابعة للجيش في عمليات إخماد النيران. بالإضافة إقحام طائرات مستأجرة في عمليات وجهود الإخماد.

كما تم سخرت 8 آلاف عون حماية مدنية لإخماد الحرائق. وكذا 529 شاحنة من مختلف الأحجام في عمليات الإخماد. بالإضافة إلى 10 أرتال متنقلة قدمت من ولايات غير معنية بالنيران.

واضاف البيان عن تسخير فرقتين للدعم الجوي في عمليات إخماد النيران.

واكدت وزارة الداخلية أن العمل متواصل لإخماد النيران رغم الظروف المناخية الصعبة بسبب قوة الرياح. كما يجري التكفل بإجلاء سكان المناطق المتضررة نحو أماكن آمنة.

ودعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، جميع المواطنين الى المزيد من الحيطة و تفادي دخول الغابات نظرا للظروف المناخية “غير العادية”، وكذا المساهمة في عملية التوعية والتحسيس من خطر حرائق الغابات.