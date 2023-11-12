الحرائق تُتلف أكثر من 41 ألف هكتار

تسببت الحرائق المسجلة خلال العام الجاري 2023 في إتلاف أكثر من 41 ألف هكتار من المساحات الغابية في الجزائر.

قال المدير العام للغابات جمال طواهرية، في تصريحات صحفية على هامش أشغال إجتماع إطارات قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، أنه تم إحصاء مساحة تقدر بـ 41 ألف هكتار موزعة على 37 ولاية تضررت جراء الحرائق المسجلة في الفترة من 1 جوان إلى غاية 31 أكتوبر 2023.

كما أشار ذات المتحدث، إلى أن الجزائر شهدت درجات حرارة قصوى تعدت 55 درجة الصيف الماضي. خاصة في شهر جويلية الذي تم تسجيل فيه إتلاف أكثر من 24 ألف هكتار، خاصة في ولايات بومرداس، وتيزي وزو, وبجاية، وسكيكدة.

وتشمل المساحات المتضررة من الحرائق 11.4 ألف هكتار من الغابات و 10.9 ألف هكتار من المساحات المغروسة بالأشجار المثمرة. و10 الاف هكتار من الأدغال، و 9 آلاف هكتار من الأحراش. مضيفا أن أغلبية الحرائق عرفت إنطلاقها من المناطق المغروسة بالأشجار المثمرة وبعض المناطق الجبلية.

وفي هذا السياق، ثمّن طواهرية النجاح الذي عرفته إستراتيجية التحكم فيها. وذلك بفضل المشاركة الفعالة والقوية لجميع الأطراف. وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي الذي سخر كل الوسائل الموجهة لمكافحة حرائق الغابات من طائرات ومروحيات. والحماية المدنية والمجتمع المدني، فضلا عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية والوكالة الفضائية الجزائرية.

وسمحت التدابير المتخذة من طرف القطاع، بإخماد تلك الحرائق حين اندلاعها وتجنب إنتشارها والتحكم الكلي فيها في ظرف قياسي.

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