الحرارة تتجاوز 48 درجة مئوية تحت الظل بالشلف

سجلت اليوم الخميس ولاية الشلف دراجات حرارة قياسية تجاوزت 48 درجة مئوية تحت الظل.

ووفق بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية فإن الوحدة المتدخلة اليوم لإخماد حريق غابة أولاد بوعلي بالزبوجة فقد سجلت 49 درجة مئوية تحت الظل في حدود الساعة 15:01 من مساء اليوم قبل تنخفض إلى 47 درجة في حدود الساعة 16:03.

وأمام هذا الإرتفاع المحسوس في درجات الحرارة نصح بعض الأطباء من خلال تدخلاتهم عبر إلإذاعة الجهوية ساكنة الشلف بضرورة تجنب الخروج إلا للضرورة القوى مع تناول كميات كبيرة من المياه للتقليل من تأثير الحرارة المرتفعة .