«الحرارة تجاوزت 53 درجة في الجنوب.. والكوابل ذابو!»

قال إن بعض التجهيزات لم تتحمل الحرارة الكبيرة.. ڤيطوني:

«سنتدخل بصورة دورية ولن نترك الكهرباء تنقطع عن أهلنا في جنوب»

أرجع وزيع الطاقة، مصطفى ڤيطوني، الانقطاعات في الكهرباء التي شهدتها بعض الولايات الجنوبية، على غرار ورڤلة التي شهدت احتجاجات خلال الأيام الماضية، إلى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي تجاوزت 53 درجة، وهو ما تسبب في تضرر بعض التجهيزات وخاصة الكوابل التي لم تتحمل الضغط، أدى إلى حدوث أعطاب في الشبكة.

وقال ڤيطوني في رده عن سؤوال حول الإجراءات المتخذة من قبل مصالحه لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة في الولايات الجنوبية والطلب المتزايد على الكهرباء، إن مصالح «سونلغاز» اتخذت الإجراءات اللازمة لمواجهة الطلب المرتفع والاستهلاك الكبيرة للكهرباء خلال هذه الفترة، خاصة على مستوى الولايات الجنوبية.

وأكد المسؤول الأول عن قطاع الطاقة، بأن شركة «سونلغاز» قد اتخذت الإجراءات اللازمة من جانبها في كل ما يتعلق بتوفير الكهرباء وتنصيب التجهيزات، غير أن بعض الظروف تخرج أحيانا عن صلاحيات البشر تتسبب في انقطاع الكهرباء، أين كشف بأن الجزائر قد سجلت من أسخن المناطق في العالم، خاصة على مستوى الولايات الجنوبية، وهو ما تسبب في الانقطاعات لعدم تحمل التجهيزات الضغط المفروض عليها.

وأكد، ڤيطوني، بأن «سونلغاز» اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال الأيام المقبلة، كما أن المصالح التقنية وكافة الوسائل والإمكانيات التابعة للشركة قد تم تسخيرها لمواجهة الحالات الطارئة، وهذا بإشراف مباشر من الرئيس المدير العام للشركة، محمد عرقاب، وعلى مدار 24 ساعة في اليوم، مؤكدا بأن مصالح الشركة لن تترك المواطنيين الجزائريين في الولايات الجنوبية من دون كهرباء وستتدخل كلما اقتضت الضرورة.